La città di Udine rende omaggio a uno dei suoi cantori: tolto il velo alla statua di Sgorlon

UDINE. L’onore di togliere il velo che copriva la statua di Carlo Sgorlon è toccato alla più piccola della famiglia, la pronipote 14enne Azzurra Sgorlon, l’emozione di ritrovare lo scrittore a due passi dalla “sua” biblioteca invece è stata condivisa da tutti i presenti e poi dai tanti passanti che, in attesa della targa, lo hanno riconosciuto e si sono fermati per un selfie.

Inaugurata a Udine la statua dedicata allo scrittore Carlo Sgorlon

Un lungo applauso ha salutato l’opera dello scultore Calogero Condello voluta dal Comune per ricordare l’intellettuale friulano. «Abbiamo ritenuto fosse giusto dedicare una statua a Sgorlon – ha sottolineato il sindaco Pietro Fontanini – che era un grande romanziere e ha scritto molti libri, qualcuno anche in friulano, attraverso i quali ha lasciato trasparire l’amore per la sua terra. Sgorlon sentiva le sue radici e ha frequentato in modo assiduo la biblioteca Joppi perché amava documentarsi prima di scrivere per cui passava molte ore a leggere e studiare. È uno scrittore noto in tutto il mondo che ha vinto moltissimi premi e riconoscimenti e ha contribuito a far conoscere anche il Friuli con le sue opere. Noi – ha aggiunto – siamo orgogliosi di ricordarlo e io voglio invitare tutti a leggere i suoi romanzi».

Il sindaco e Viviana Rojatti e, a destra, un dettaglio della statua (Fotoservizio Petrussi)

Come Trieste con Saba e Joyce, o Gorizia con Michelstaedter, anche Udine ha voluto celebrare uno dei suoi “cantori”. E non è finita qui. Il Comune intende realizzare un’altra statua a grandezza naturale per ricordare pre Checo Placerean proseguendo così nel percorso finalizzato alla valorizzazione e alla conoscenza dei personaggi illustri della cultura e della società del Friuli. «La statua – ha annunciato l’assessore alla Cultura, Fabrizio Cigolot che ha voluto dedicare l’inaugurazione alla moglie dello scrittore, Edda Agarinis mancata lo scorso anno – troverà posto in piazza XX Settembre dove pre Checo teneva i suoi comizi».

Fontanini ha voluto ringraziare la famiglia Sgorlon per avere donato scrivania, sedia, macchina da scrivere e moltissimi documenti grazie ai quali, in biblioteca è stato ricostruito il suo studio e ha ricordato come lo scrittore «non sia sempre stato amato dalle istituzioni e dalla sua Udine e noi, oggi, con orgoglio, colmiamo questo vuoto. Personalmente ho avuto la fortuna di averlo come insegnante e lo ricordo come una persona di grande cultura, avrebbe potuto andare a insegnare in qualsiasi università e invece ha scelto di restare allo Zanon con i ragazzi, nel suo Friuli».

La statua di Sgorlon firmata da Condello sarà all’ingresso della biblioteca Joppi Cristian Rigo 11 Maggio 2021 il concorsoCristian Rigo

L’ex direttore della biblioteca, Romano Vecchiet ha evidenziato le grandi qualità di Sgorlon, «un autore non sempre amato dalla critica e poco celebrato che però è l’unico ad aver vinto due volte il Campiello e lo Strega». Il presidente della Filologica, Federico Vicario ha poi rimarcato l’importanza e il dovere di trasmettere la memoria e ha fatto un appello affinché si favorisca la ristampa dei suoi libri (la casa editrice Morganti di Socchieve, ha informato Cigolot, ha appena acquisito i diritti delle sue opere) mentre monsignor Luciano Nobile, parroco del Duomo, ha raccontato di quando per 15 anni ha seguito la parrocchia di San Quirino dove, tutte le sere di sabato, Sgorlon seguiva la messa con la famiglia: «Mi ha regalato tutti i suoi libri, uno anche in cinese che ovviamente non ho letto, parlavamo molto e quando ho lasciato San Quirino ha scritto nel volantino parrocchiale che avevamo un’idea simile di Dio».

Lo scultore Condello ha spiegato di aver preso spunto per la statua dalle foto ricevute dalla famiglia: «Ho cercato di riprodurre il suo sorriso e dopo essermi documentato l’ho voluto ritrarre in movimento, diretto verso la biblioteca».

L’opera di Condello è stata scelta al termine di un concorso online che ha visto partecipare 14 artisti: con 329 preferenze è stata la quarta più votata. Poi la commissione (composta da Vecchiet, già direttore dei civici musei, Vania Gransinigh, responsabile del coordinamento scientifico dei civici musei, e Franco Fabbro, professore dell’università di Udine) ha individuato il vincitore tenendo in considerazione anche i voti. Per la realizzazione della statua il Comune ha stanziato 34 mila euro.