L’artista Celiberti compie 93 anni, con un messaggio: «La cosa più bella che posso dire è che le persone si vogliano bene»

UDINE. Entri nella magia del suo loft-studio a Udine e ti trovi subito una giovane Peggy Guggenheim immortalata in bianco e nero, tra gigantesche orchidee bianche, sculture a forma di gatto e piramidi di libri che lo menzionano.

Il protagonista di questa storia nel suo Bday è Giorgio Celiberti, l’artista nato qui il 19 novembre 1929, che Sabato ha festeggiato con gli amici, spesso collezionisti, il compleanno. Un continuo passaggio di gente che lo saluta, brinda, gli fa festa.

L'artista udinese Celiberti compie 93 anni: "Il mio messaggio? Che le persone si vogliano bene"

Celiberti con Venezia e i gloriosi anni lagunari della mecenate americana ha un rapporto stretto. Da ragazzo, giovane studente al liceo artistico di Venezia, divide infatti la camera alla pensione Accademia con Tancredi Parmegiani, il bel pittore amico della Guggenheim, figlia compresa. Celiberti che entra in studio da Emilio Vedova, ed è in contatto con i migliori colleghi, prima di andarsene a Parigi e a Londra. Giorgio Celiberti: il più giovane artista mai chiamato nelle stagioni delle Biennali. Non ha nemmeno diciannove anni quando espone nel 1948. E quest’anno? Venezia lo celebra con un evento: una personale ben meritata agli Archivi della Biennale durante l’edizione 2022.

Bene, Celiberti porta con sé anche oggi, novantatreenne, in questo giorno importante, la magia del sorriso, gli occhi cerulei, infantili, sgranati e ben disposti -ancora - nei confronti della vita. A ricordare che proprio il giorno prima, il 18 novembre, è passato sul calendario l’anniversario dei cento anni dalla morte di Marcel Proust, gli rivolgiamo una domanda.

Proust è il più grande narratore europeo in grado di fermare il tempo, raccontando il ricordo. Qual è il suo senso del tempo che passa e non torna?

«Il volto dell’artista si illumina: “Io non ho tanto tempo per ricordare. Né ho tempo di pensare alle cose che verranno. Sono un uomo sereno che lavora molto. Il mio lavoro mi aiuta a vivere».

Ma lei non ha nostalgia della giovinezza?

«Qualche volta, quando arrivano gli amici, il discorso cade sulle cose della gioventù. Di quando ero bambino. Ma io di solito sono legato ai fatti della vita. E vorrei che la gente si amasse».

Cuori, farfalle, tematiche care come le finestre per Terezin, con le sofferenze di un racconto. Anni e anni dentro il gesto dell’arte.

«Sono nato dipingendo. Mia madre mi aveva regalato una stanza tutta per me, non andavo ancora alle elementari. E io facevo buchi nel muro e li riempivo di piccole cose che trovavo: sassi colorati, pezzi di ceramica, legni fossili, e poi li ricoprivo con un piccolo vetro, fermato nel muro con lo stucco che toglievo dalle finestre della stanza».

Celiberti ha attraversato il mondo dell’arte italiana e internazionale con generosità, ricevendo riconoscimenti, menzioni, premi. Partecipazioni a importanti esposizioni, come nel 2018 l’invito al Museo Marino Marini di Pistoia. A noi piace ricordare quell’affresco di ottocento metri quadrati di superficie sulla volta dell’hotel Kawakyu di Shirahama, in Giappone che aveva preparato a Udine affittando un megaspazio. Cosa unisce Oriente all’Occidente?

«L’amore».

Ka sua terra è il Friuli Venezia Giulia: quali sono i colori di questo luogo?

«I miei colori sono quelli dell’anima. Quelli dello stare insieme alla gente».

A vivere la gioia di tutte le persone che passano a salutarlo per il compleanno, c’è da sorridere, in pace, assieme a lui. Il “dolce” Giorgio Celiberti, che nel ricordare la moglie Ina, con cui ha trascorso più di settant’anni, ha un sospiro e si commuove.