Quarta vittoria di fila e più 5 sulle inseguitrici: è vera fuga per il Pordenone

LIGNANO SABBIDORO. Il Pordenone vola, ora è vera fuga: quarta vittoria consecutiva, Novara piegato a Lignano grazie a un gol di Ajeti nel finale, e primato consolidato a più cinque sulle immediate rivali, che non riescono a tenere il passo. I ramarri salgono infatti a quota 29 punti, spedendo tenendo i quotati piemontesi a meno 6. In mezzo, a meno 5, il Renate sconfitto in casa 4-3 e raggiunto dalla Pro Sesto, più la FeralpiSalò, 0-0 a Mantova. Ora, assieme a quello delle caldarroste, si comincia davvero a sentire profumo di serie B. Prossimo impegno domenica alle 14.30 proprio sul campo della Pro Sesto, altro scontro diretto.

Dopo la classica fase iniziale di studio, tipica dei big match, il Pordenone prova a prendere in mano le redini del gioco e al 17’ costruisce un’ottima azione di prima: cross rasoterra in mezzo di Pinato, Dubickas viene anticipato di un soffio prima del tap-in vincente.

Continuano a spingere i neroverdi: al 19′ corner di Burrai e colpo di testa di Pinato, che non inquadra lo specchio. Al 29′ tentativo al volo di tacco di Candellone, la sfera esce di poco. Al 32′ ci prova ancora Pinato, stavolta dalla distanza: tiro alto. E poco dopo è imitato da Candellone, la cui conclusione è bloccata da Desjardins.

Candellone è pure il protagonista della prima emozione della ripresa, ma il suo destro da fuori area termina sul fondo. Sono sempre i padroni di casa a provarci, a dimostrare di volere la vittoria: al 21′ sforbiciata di Benedetti respinta dalla difesa ospite, al 22′ girata di sinistro al volo di Dubickas, Desjardins si oppone.

Si arriva nei 10 minuti finali, al 36′ tiro da fuori di Piscopo sul fondo, sempre lui ci riprova al 40’ e il pallone finisce di poco alto sopra la traversa. Al 42’ arriva finalmente il meritato gol della vittoria: lo firma il difensore albanese Ajeti, al secondo centro in campionato, risolvendo in tap-in una mischia in area avversaria accesasi al termine di un’azione da lui stesso avviata.

PORDENONE-NOVARA 1-0

PORDENONE (4-3-1-2): Martinez; Bruscagin, Ajeti, Bassoli, Benedetti; Torrasi (39′ st Giorico), Burrai, Pinato (31′ st Piscopo); Zammarini; Candellone, Dubickas. A disp.: Festa, Giust, Palombi, La Rosa, Biondi, Ingrosso, Pirrello, Baldassar, Bottani. All. Di Carlo.

NOVARA (3-5-2): Desjardins; Benalouane, Carillo, Khailoti; Ciancio, Masini, Marginean, Rocca, Goncalves (25′ st Urso); Bortolussi (38′ st Gonzalez), Tavernelli (25′ st Galuppini). A disp.: Pissardo, Menegaldo, Bonaccorsi, Diop, Ranieri, Buric, Calcagni, Amoabeng. All. Cevoli.

Arbitro: Nicolini di Brescia, assistenti Bonomo di Milano e Bocca di Caserta. Quarto ufficiale De Angeli di Milano.

Marcatore: nella ripresa, al 42’ Ajeti.

Note: ammoniti Torrasi, Bassoli, Bortolussi, Khailoti, Pinato, Marginean, Ciancio, Benedetti e Rocca. Angoli 9-2.