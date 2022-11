Scivola per dieci metri lungo una parete rocciosa: una escursionista finisce in ospedale

SAPPADA. Una donna è stata trasportata in volo con l'elisoccorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo essere scivolata lungo una parete rocciosa sul Monte Peralba, ferrata Sartor.

Era assicurata a un cavo che ha evitato che precipitasse di sotto. È caduta da un'altezza di circa 10 metri, per cause in corso di accertamento.

Ha riportato varie lesioni ma è sempre rimasta cosciente.

Dopo una chiamata al Nue112, la telefonata è stata trasferita alla Centrale Sores di Palmanova che ha inviato sul posto un’ambulanza proveniente da Rigolato e l'elisoccorso.

La donna è stata subito soccorsa e assistita dagli operatori sanitari. Quindi il volo all’ospedale di Udine.

Non versa in pericolo di vita sebbene abbia riportato varie lesioni.