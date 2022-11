Gli 80 anni di don Piergiorgio Rigolo: «Diamo una seconda chance ai detenuti»

Ha compiuto 80 anni e ha deciso di festeggiarli all’Oasi 2 di Cordenons, casa di accoglienza sostenuta con l’8 per mille che ospita detenuti a fine pena con progetti di reinserimento sociale. Non si ferma don Piergiorgio Rigolo, prete di frontiera, degli ultimi. «Sin da ragazzo vedevo mia madre che aveva un’attenzione particolare per il prossimo. Apprezzavo questo modo di vivere: era profondamente umano. Col tempo mi sono inserito in esperienze di solidarietà».

