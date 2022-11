Università di Udine, trent'anni anni di viticoltura: formati quasi 1.200 enologi

Un progetto visionario. E una scommessa vinta. Sono passati esattamente 30 anni da quando, nell’autunno del 1992, fu varato il corso per il diploma universitario, allora inserito nella facoltà di Agraria dell’università di Udine, in viticoltura ed enologia. Fu uno dei sei corsi di studi che partirono, quell’anno, in tutta Italia, mentre oggi la laurea in enologia è presente in 17 atenei. Tre i docenti, due dei quali attualmente in cattedra, che diedero impulso all’idea: Guglielmo Costa, Enrico Peterlunger e Roberto Zironi, che si coordinarono con l’allora preside di Agraria (video a cura di Maurizio Cescon).

02:34