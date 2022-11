Deturpare la bellezza, il non senso di un’azione stupida

Era già successo mesi fa a Udine. Vandali avevano imbrattato il lavoro degli artisti Lorenzo Vale e Gabriele Del Pin, nel sottopassaggio di piazzala Cavedalis.

Un mondo magico e poetico quello di Vale, che incanta con fauna e flora, realista e lirica insieme. Ci hanno scritto il numero ventitre con la bomboletta, a una settimana dall’inaugurazione.

Un’estate di lavoro, insieme a ragazzi e ragazze, e amici artisti, gettata via da un gesto. Una bellezza violentata. Questo è. L’argomento non è nuovo certo. Ho sempre visto Milano invasa dai murales di protesta, dalle scritte ribelli.

Vandali imbrattano la statua di Carlo Sgorlon in centro a Udine, l’artista Condello la ripulisce subito 20 Novembre 2022 nella notte

A questo un po’ per volta ci si abitua. E lo si capisce in qualche modo. La gente soffre e parla. Vi ricordate, la scritta “Dio c’è”, sui passanti dell’autostrada, o ai lati delle gallerie. Non mi ricordo più gli anni, ma ero ragazza, e sorridevo. Anzi, mi facevano pure compagnia.

Però questi ultimi gesti invece. Precisi, buttati a deturpare la bellezza di un lavoro artistico fanno proprio male. Bruciano dentro. Qualcosa però vorranno dire. O forse, nel tempo superficiale che viviamo, voglio dire proprio poco. Non sono “personalizzati”.

Nel caso della statua rovinata l’altra notte, - con la bomboletta rosa fluo sulla schiena del “mitico” Sgorlon, il gigante letterario delle nostre terre -, beh che dire, per molti di noi è un simbolo, e per questo fa male.

Il giorno dopo la sua inaugurazione è già stato ucciso. Ma qual è il commento? Secondo voi i ragazzi che bevono con audace allegria dentro la cosiddetta Movida di via Mercatovecchio, che ne sanno di chi sia Carlo Sgorlon? Molti di loro forse sì, ma certo non è un intoccabile, anzi. E’ semplicemente una novità del Comune di Udine da deturpare, e senza nemmeno praticare un gesto sessantottino.

Ecco, a pensarci, non ci sono i grandi gesti più, nemmeno nel male. Perché politicamente non vogliono dire più nulla, i simboli sono altri.

Ma quali? Vi ricordate anche la statua imbrattata del Re Pensoso, Vittorio Emanuele II a cavallo, nell’ombra del bel giardino Ricasoli? Rovinata pure lei, insieme al seno della Minerva. Era il 2020. A pensarci bene, ne stiamo già parlando troppo. E’ puro vandalismo.

Altro che Bansky in Ucraina, che realizza sette graffiti tra le macerie, come solidarietà, e poi pubblica il video su Instagram. E’ successo pochi giorni fa. La vita è una questione di senso. E per fortuna gli artisti veri questo respiro ce l’hanno.