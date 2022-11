A sinistra Emanuele Dal Molin con il suo cane. A destra il gregge (in alto) e in basso posa con Paolo Banzato

Emanuele Dal Molin ha 28 anni ed è un pastore di Rocca Piètore. Sabato è arrivato in Comina a Pordenone con il suo gregge – 1500 pecore, ma anche capre e asini – assieme a due collaboratori che da anni lo affiancano. Ed è diretto in provincia di Udine per passare l’inverno

Martina Milia