Recuperata la fontana con il volto di padre David Maria Turoldo

È stata tolta dal degrado la fontana con il volto di padre David Maria Turoldo in largo delle Grazie. Un manufatto dimenticato per molto tempo.

Nel 2016 era finito sul taccuino del giornalista del Messaggero Veneto e narratore di personaggi e vicende storiche della città, Mario Blasoni, con l’obiettivo di porlo all’attenzione della politica.

A occuparsene, qualche anno dopo, è stata l’amministrazione guidata da Pietro Fontanini, che ha voluto dare ascolto anche alle istanze del quartiere, riportando all’antico splendore il manufatto realizzato nel 1961 dallo scultore Giovanni Patat.

Ieri c’è stata la presentazione del restauro, con l’aggiunta di un cartello per raccontare la storia del “volto di Turoldo” scolpito sulla fontana (scritto in italiano e in friulano).

Nutrita la pattuglia di autorità presenti: oltre a Fontanini, il suo vice Loris Michelini, gli assessori Fabrizio Cigolot e Maurizio Franz, il vicepresidente del consiglio comunale Andrea Cunta, il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin, il consigliere regionale Mauro Bordin, il referente dell’Ente Friuli nel Mondo Eddi Bortolussi. Non ha voluto mancare l’attuale parroco delle Grazie, padre Francesco Maria Polotto.

«Padre Turoldo restò nella basilica delle Grazie dal 1961 al 1964 – ha chiarito il sindaco –. Un personaggio importante per il Friuli e per la città, che ha raccontato il nostro territorio con il film “Gli ultimi”, spaccato del Friuli contadino dell’epoca, della sua povertà dignitosa e dei suoi valori antichi».

Padre Polotto ha aggiunto: «Turoldo l’ho incontrato alcune volte durante la celebrazione della messa domenicale, una celebrazione coinvolgente, bella e intensa.

A Udine è stato poco, tre anni, ma qui ha cominciato un’attività che, a parte il periodo del Covid, ancora prosegue, e cioè quella della messa della carità, con le offerte del rito pomeridiano che vengono destinate alle famiglie in difficoltà.

Quando ci si avvicina a un poeta è sempre un problema – ha concluso – perché ci fa entrare nella nostra umanità: e quando accade, la cosa migliore è ammirare il poeta, riflettere dentro, e guardare avanti».

Una figura, quella di Turoldo, che l’amministrazione ricorderà anche questa sera, nel centenario della sua nascita, come ha ricordato l’assessore Cigolot. Alle 18, nella basilica delle Grazie, è in programma il concerto-evento “Poesia è rifare il mondo”.

Da parte sua, Zanin, ha posto l’accento sull’attualità delle parole di padre Turoldo sulla guerra, definita «atto contro la ragione e sconfitta della ragione».

Un’immagine, quella scolpita nella pietra piasentina sulla fontana, che quasi per caso ha assunto il volto di Turoldo, come ricordava Blasoni nel 2016: «Forse qualche battuta salace deve aver indotto i suoi interlocutori (la ditta che stava realizzando per conto del Comune giardino e fontana) a fargli una specie di scherzo: Patat ebbe l’incarico di effigiare, nel “musone” che stava scolpendo, proprio il frate».

Una scelta che ha finito per regalare alla città l’unica testimonianza di padre Maria Turoldo.