Vandali imbrattano la statua di Carlo Sgorlon in centro a Udine

UDINE. Vandali hanno imbrattato nella notte tra sabato 19 e domenica 20 novembre, con una bomboletta spray, la statua di Carlo Sgorlon che era stata inaugurata davanti alla biblioteca di Udine la mattina di sabato 20.

La statua in bronzo del “cantore” del Friuli, realizzata dall’artista Calogero Condello, vincitore del concorso indetto dall’amministrazione di Udine per ricordare la figura e l’opera del grande scrittore friulano è stata posizionata in piazza Marconi.