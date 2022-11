Auto contro un parapetto, un ferito grave

Versa in gravi condizioni, all’ospedale di Udine, l’ex dipendente comunale di Vito d’Asio Valter Tosoni, 65 anni, molto conosciuto e benvoluto in paese.

Al bivio per Pielungo, in via Regina Margherita, cinque chilometri prima dell’abitato di San Francesco, la sua auto, una Opel Mokka X, è finita contro uno dei parapetti in pietra che impediscono ai veicoli di precipitare nell’orrido.

A mobilitare i soccorsi, tramite Nue 112, è stato un automobilista, giunto poco dopo. Ha visto la Opel con il muso distrutto dall’impatto e all’interno dell’abitacolo il guidatore privo di sensi.

Non ci sono invece testimoni dell’incidente. Subito gli infermieri della centrale Sores ha inviato sul posto l’ambulanza da Clauzetto, l’elicottero del 118, i vigili del fuoco di Spilimbergo, i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Spilimbergo. L’équipe medica ha estratto il ferito dall’auto e gli ha praticato le manovre di rianimazione, riuscendo a fargli riprendere il battito. I vigili del fuoco di Spilimbergo hanno aiutato gli operatori sanitari nell’assistenza al ferito.

L’elicottero è partito alla volta dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso, il più grave.

Al vaglio dei carabinieri le cause dell’uscita di strada. Dai rilievi è emerso unicamente che il guidatore ha perso il controllo della vettura. «Siamo tutti in ansia – Pietro Gerometta ex vigile ed primo cittadino di Vito d’Asio esprime il sentimento della comunità –. Siamo stati colleghi per quarant’anni.

Oltre al dispiacere che proveremmo per qualsiasi persona ferita in un incidente, siamo tutti rattristati e ansiosi di sapere che sta bene, man mano che la notizia si diffonde. Valter è una persona benvoluta da tutti e come ex operaio del comune è conosciutissimo. Speriamo di ricevere buone notizie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA