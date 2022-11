Cade dalla scala e batte la testa: pensionato soccorso, è grave

Caduto da una scala in casa, un pensionato maniaghese è stato ricoverato all’ospedale di Udine in gravi condizioni.

In base a quanto si è potuto apprendere, l’anziano, ottanta anni, ha perso l’equilibrio, forse a causa di un malore, ed è scivolato da un’altezza di circa un metro e mezzo mentre si trovava sulla scala.

Nella caduta ha battuto la testa, riportando un trauma cranico di una certa gravità.

L’incidente domestico è avvenuto ieri pomeriggio in via Andreis a Maniago. Subito sono stati mobilitati i soccorsi. Gli infermieri della Sala operativa regionale dell’emergenza sanitaria (Sores) hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente dall’ospedale di Maniago e l’elicottero del 118 per assistere l’anziano ferito.

Le condizioni del pensionato sono state giudicate serie dall’équipe medica: il pensionato ha riportato, nella caduta, un trauma cranico. L’anziano è stato tempestivamente soccorso dallo staff sanitario, intubato e trasportato a bordo dell’elicottero all’ospedale Santa Maria della misericordia di Udine. Qui è stato accolto e sottoposto ad accertamenti medici.