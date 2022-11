Furti in tre abitazioni: rubati denaro contante, monili in oro e gioielli

Ladri in azione, tra sabato 19 e domenica 20 novembre, in tre abitazioni nei comuni di Latisana, Codroipo e Cividale. Il modus operandi è sempre lo stesso. I ladri hanno forzato porte o finestre, sono entrati e hanno frugato nelle varie stanze. Sono stati rubati denaro contante, monili in oro e gioielli.

A Cividale i malviventi si sono introdotti in casa approfittando di una porta che era stata inavvertitamente lasciata aperta e hanno portato via denaro e gioielli per un valore di circa 1000 euro.

A Latisana è stata forzata una porta finestra e in questo caso il colpo, tra denaro contante (circa 800 euro) e oggetti preziosi, è ancora da quantificare.

A Codroipo il furto è stato messo a segno tra le 17 e le 21 di domenica 20 novembre. Il bottino è di 1000 euro. Sono stati i proprietari, in tutti e tre i casi, a dare l'allarme e ad avvisare le forze dell’ordine, che raccomandano ai cittadini di chiudere sempre porte e finestre prima di uscire, anche se soltanto per pochi minuti, e di inserire il sistema di allarme.