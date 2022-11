La mareggiata mette alla prova le nuove barriere frangiflutti realizzate a Lignano

A Lignano la mareggiata, come da previsioni, è puntualmente arrivata, anche se non si sono registrati particolari danni, con la Protezione civile che per tutta la giornata di martedì 22 novembre ha monitorato l'evolversi della situazione meteo. Acqua al limite a Pineta, Aprilia e Marina Uno e picco della marea che ha toccato i 155 centimetri, con le nuove protezioni realizzate sull'arenile di Lignano che hanno quindi retto, anche se la forza delle onde è comunque riuscita a scalfire alcuni (piccoli) tratti delle nuove barriere frangiflutti realizzate sulla spiaggia di Lignano. L'intera struttura, che si estende da Sabbiadoro verso Pineta, giunge fino a Riviera interessando un tratto di spiaggia di circa 3 chilometri. L’opera ha avuto un costo complessivo di circa 250 mila euro.