Allerta meteo sul Friuli Venezia Giulia: acqua alta a Grado e Lignano, neve in montagna

In regione sta arrivando l’attesa perturbazione che porta piogge particolarmente intense nella fascia occidentale. Nevicate abbondanti sopra gli 800-1000 metri, localmente anche fino a 600 metri. Si è già presentato il fenomeno dell’acqua alta a Grado a Lignano dove non si esclude il verificarsi di mareggiate. Problemi anche a Trieste.

La situazione

A Lignano la situazione è monitorata dalla protezione civile. Acqua al limite a Pineta, Aprilia,e Marina Uno e il porticciolo dei residenti. Ma al momento non sono segnalati problemi gravi, anche se si è in attesa del picco della marea.

A Grado le strade intorno al porto sono sott’acqua. Per il momento non piove o almeno piove poco, il mare si sta ingrossando tanto che le spiagge sono allagate fino quasi alla strada. Tutti sono mobilitati, le scuole sono chiuse così come i giardini e i funerali in programma sono stati rinviati a causa della chiusura dei cimiteri.

Nevica abbondantemente in montagna. Forti precipitazioni nel Tarvisiano e a Sappada. La viabilità non presenta gravi criticità.

A Nimis i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile sono al lavoro, lungo la strada per Cloz, per mettere in sicurezza alcuni alberi.