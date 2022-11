Esce di strada a Majano e il camion si ribalta sul fianco

MAJANO. Il conducente di un camion che trasportava mobili è uscito di strada, nel pomeriggio di martedì 22 novembre, finendo la sua corsa con il mezzo appoggiato su di un fianco nel fosso che costeggia la carreggiata.

L’incidente è accaduto attorno alle 18.30 nella frazione di San Tomaso sulla regionale 463, vicino al Comune di San Daniele. L’autista guidava in direzione della frazione di Farla. L’uomo è riuscito a uscire da solo dal veicolo e ha riportato lievi conseguenze sotto il profilo sanitario.

Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia municipale di Majano e anche i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza il mezzo e la regionale.