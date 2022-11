La banda del gasolio torna a colpire: rubati 600 litri di carburante da un camion

LATISANA. Torna in azione, sempre nella Bassa friulana, la banda del gasolio. Un autotrasportatore di 50 anni ha denunciato ai carabinieri di aver subito il furto di oltre 600 litri di gasolio: aveva parcheggiato il mezzo nella zona industriale di Latisana, dove qualcuno ha forzato i tappi che chiudono i serbatoi e rubato il carburante.

Sull’accaduto stanno indagando i militari dell’Arma della Compagnia di Latisana. In questo periodo, anche a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti, non sono rari i furti di gasolio. Nel mirino dei malviventi finiscono spesso i mezzi lasciati in sosta per un periodo di tempo piuttosto prolungato.

E’ probabile che i ladri abbiano utilizzato, per caricare il gasolio rubato, un furgone con a bordo alcune taniche.

Pochi giorni fa, sempre nella Bassa friulana, ma a San Giorgio di Nogaro era stato messo a segno un altro colpo con lo stesso modus operandi. In quell’occasione erano stati presi di mira due autotrasportatori, un cittadino ucraino e un collega originario della Bosnia, che avevano parcheggiato i loro mezzi nella zona industriale. Qualcuno aveva forzato i tappi che chiudono i serbatoi ed erano stati rubati 200 litri di carburante da uno dei veicolo e 600 litri dall’altro, per un danno complessivo di circa 1.500 euro.

Un giro d'affari illecito che, secondo le stime, vale miliardi e che pesa notevolmente sulle tasche delle vittime: per effettuare il furto di carburante, infatti, i serbatoi e i tubi di alimentazione vengono spesso danneggiati e i proprietari sono costretti a effettuare riparazioni che possono costare centinaia di euro.

Circa un mese fa è stata sgominata un’altra “banda del gasolio”. Agivano nel fine settimana, quando i cantieri restavano incustoditi. Svuotavano i serbatoi dei mezzi e rubavano il carburante. Due persone erano state arrestate e una terza denunciata nell’ambito dell’operazione “Simon” dei carabinieri di Gradisca d’Isonzo. Nei guai erano finiti un 29enne e un 42enne di Lestizza destinatari di misura di custodia cautelare in carcere. Una dozzina i furti messi a segno a Rivignano Teor, Pavia di Udine, Remanzacco, Cervignano e Aiello del Friuli. Dodici mila i litri di gasolio rubati.