Morto Maroni, il cordoglio di Fedriga

E’ morto Roberto Maroni, aveva 67 anni ed era malato da tempo. Ex segretario leghista e governatore della lombardia (dal 2013 al 2018), è stato ministro dell'Interno e del lavoro e delle politiche sociali nei vari governi Berlusconi.

La notizia ha destato molta impressione nel mondo politico e non solo leghista. Il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga ha postato un ricordo: “E’ scomparso un amico, una persona di grande valore – ha scritto Fedriga –. Ha fatto tanto per la Lega e il nostro popolo non lo dimenticherà. Buon vento Bobo.”