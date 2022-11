Scontro tra un’auto e un furgone allo svincolo della A28, due feriti

SACILE. Scontro frontale nella mattinata di oggi, martedì 22 settembre, verso le 6.50 all’altezza dello svincolo Sacile est dell'autostrada A28.

Per cause in corso di accertamento (si ipotizza una mancata precedenza) sono entrati in collisione un furgone Fiat Doblò, guidato da V.E., 38 anni, e una Ford Fiesta condotta da Z.G., di 21 anni.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e, dopo le prime cure ricevute sul posto dal personale del pronto intervento sanitario, ricoverati all'ospedale di Pordenone. Secondo le prime informazioni non sono in pericolo di vita, nonostante l'impatto tra i due veicoli sia stato molto violento.

Sul posto, insieme al personale medico del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Sacile.