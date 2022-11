A Lignano il picco di marea ha toccato il metro e 55 centimetri, le protezioni hanno retto

«L’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale nella giornata di lunedì 21 novembre, viste le previsioni con straordinari picchi di alta marea in particolare a Grado e a Lignano Sabbiadoro, ha permesso di mettere in sicurezza il territorio e di limitare i danni dell’evento avverso». Lo ha comunicato il vicegovernatore e assessore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. «Il picco di marea previsto per le 9 di oggi (martedì 22 novembre) è risultato più alto di quanto preventivato inizialmente – fa notare Riccardi –, ciononostante, grazie alle squadre comunali di Protezione civile, in stretto collegamento con la Sala operativa regionale, gli allagamenti sono stati contenuti». I picchi di marea hanno raggiunto un metro e 66 a Grado alle ore 9, 3 metri e 8 centimetri a Trieste, un metro e 55 centimetri a Lignano Sabbiadoro, un metro e 85 centimetri a Marano Lagunare e un metro e 56 centimetri a Monfalcone». (videoproduzioni Petrussi)

00:36