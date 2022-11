Grado, allagata la zona del porto

A Grado l'alta marea ha sommerso il porticciolo e anche l’ingresso al ponte girevole che collega ad Aquileia, che non è praticabile. Il lungomare è stato colpito da una mareggiata fin dalle prime ore del mattino. Allagata anche la strada tangenziale che dal cimitero arriva fino in centro: l'acqua è penetrata anche nella parte bassa di via Pascoli.

