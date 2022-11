Neve in montagna, disagi sulla strada regionale 355 tra Piani di Luzza e Sappada

Nevicate localmente abbondanti in montagna, con forti precipitazioni che si sono registrate nella mattinata di martedì 22 novembre nel Tarvisiano e a Sappada. Temporanei disagi alla viabilità si sono registrati sulla strada regionale 355 tra Piani di Luzza e Sappada, dove sono dovuti intervenire i mezzi del soccorso stradale per garantire la percorrenza dei bus. A Nimis i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile sono al lavoro, lungo la strada per Cloz, per mettere in sicurezza alcuni alberi.

00:47