Fermato in stazione con due indiani: arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

E’ accusato di aver favorito l’ingresso clandestino in Italia di due cittadini indiani l’austriaco arrestato dalla polizia ferroviaria di Tarvisio lo scorso ottobre, nel corso di un controllo finalizzato proprio a contrastare l’immigrazione irregolare. Gli agenti avevano notato una persona che si stava intrattenendo in modo sospetto con due migranti sulla banchina del primo binario della stazione ferroviaria. Sottoposti a controllo è emerso che i due stranieri erano cittadini indiani, entrati illegalmente in Italia lungo la rotta balcanica, diretti a Roma, mentre la terza persona, un cittadino austriaco, anche secondo le testimonianze rese dai due migranti, era il passeur che li aveva portati in Italia a bordo della sua auto.

I due cittadini indiani hanno riferito di essere arrivati nel nostro Paese utilizzando i servizi offerti da una piattaforma web che permetterebbe di condividere automobili private tra gruppi di persone (il cosiddetto car-pooling) al fine di ridurre i costi di trasporto, indicando nel cittadino austriaco l’autista che, in cambio di denaro, li aveva aiutati a passare il confine.

Nel corso della perquisizione dell’auto dell’austriaco, parcheggiata di fronte alla stazione di Tarvisio, è emersa la documentazione che confermava che i due erano stati effettivamente trasportati dal proprietario del veicolo il quale è arrestato per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e portato in carcere a Udine.