L'albero di Natale è debole: a Udine aggiunti nuovi rami per infoltire la chioma

Si sta rivelando più tormentato del previsto, quest’anno, il percorso di allestimento degli abeti natalizi in centro a Udine. Prima c’è stata la rottura di alcuni rami dell’albero destinato a piazza Duomo, che ha costretto il Comune a rimandare indietro la pianta sostituendola con una nuova, poi qualche problema di tenuta dei rami è emerso anche per l’albero di via Lionello, a tal punto che il personale del Verde pubblico è dovuto intervenire per aggiungere nuove frasche, in modo da rinforzare la chioma dell’abete. Le difficoltà emerse dipendono da una fragilità delle piante causata dalla siccità della stagione estiva, che le ha rese più vulnerabili. Gli operai comunali, con tanto di autoscala, hanno provveduto a rinforzare i rami più deboli legandoli con nuove frasche, risolvendo anche un problema estetico, andando cioè a riempire gli spazi vuoti tra un ramo e l’altro. (videoproduzioni Petrussi)

01:22