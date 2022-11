Guidava ubriaca quando investì e uccise un quindicenne: processo lampo per la soldatessa Usa

PORDENONE. Il pm Andrea Del Missier ha chiesto il giudizio immediato per la ventenne soldatessa americana Julia Nicole Bravo, che ha travolto e ucciso il quindicenne Giovanni Zanier domenica 21 agosto alle 2.35, in via Roveredo a Sant’Antonio di Porcia.

La procura di Pordenone ha ultimato con celerità le indagini, corroborate da due consulenze tecniche, una sulla dinamica dell’incidente, affidata all’ingegner Pierluigi Zamuner, l’altra sul tasso alcolemico della conducente, redatta dal medico legale Michela Frustaci.

I successivi accertamenti sull’alcolemia hanno portato il pubblico ministero a contestare, oltre all’omicidio stradale, l’aggravante della guida in stato di ebbrezza con un tasso di alcol nel sangue più alto rispetto all’ipotesi iniziale: da 2,09 a 2,315 grammi per litro.

Indagini e rilievi sono stati condotti dai carabinieri del radiomobile e del nucleo operativo di Pordenone. Il pm Del Missier ha concluso che se la soldatessa avesse rispettato il limite di velocità di 50 chilometri orari e compiuto le manovre in sicurezza, senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione, avrebbe potuto controllare la marcia della sua Volskwagen Polo e evitare l’impatto con il ragazzino.

Gli inquirenti hanno ricostruito che, invece, Bravo, mentre si avvicinava alla rotatoria con via Lazio, ha accelerato all’improvviso la velocità a 65 chilometri orari, ha perso il controllo dell’auto, è andata a sbattere contro il cordolo che separa la carreggiata dalla pista ciclopedonale, invadendola.

L’auto ha travolto Giovann Zanieri, che era a piedi con i suoi amici. Il ragazzo è stato proiettato in aria ed è caduto rovinosamente al suolo vicino a un’aiuola spartitraffico. Per il quindicenne non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato alle 4 del mattino all’ospedale di Pordenone.

Arrestata in flagranza, Julia Bravo è ancora ai domiciliari nel suo alloggio alla base di Aviano. Il gip Monica Biasutti ha fissato l’udienza per il 7 marzo o dinanzi al tribunale collegiale presieduto da Alberto Rossi. I genitori di Giovanni, Sergio e Barbara, si sono affidati all’avvocato Fabio Gasparini.

Con tutta probabilità, però, il procedimento penale non approderà in dibattimento. La difesa, infatti, è intenzionata a chiedere un rito alternativo, patteggiamento o giudizio abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna). Ci sono 15 giorni di tempo per depositare l’istanza. «Valuteremo sicuramente i riti alternativi – ha preannunciato l’avvocato Aldo Masserut, che con la collega di studio Maria Grazia Formentini segue il caso –. Ci riserviamo la scelta delle modalità dopo che avremo letto gli atti d’indagine, guardando le cose in maniera trasparente e approfondita».

Sulla giurisdizione del caso, vige la legislazione dello stato ospite in caso di reati commessi fuori servizio. Gli Usa hanno però facoltà di chiederla in deroga. L’ultima parola, al termine dell’istruttoria, spetta al guardasigilli.