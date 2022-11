Morta dopo un intervento al cuore, indagati 50 medici

UDINE. Indagati in 50 tra medici e personale sanitario di alcune strutture toscane per il decesso di una 69enne, Mariarosa Intilia, originaria di Udine, in seguito a un'operazione al cuore. Martedì gli indagati saranno davanti al giudice dell'udienza preliminare.

I professionisti fanno parte di tre strutture ospedaliere: Don Gnocchi, Opa e Noa, tutte in provincia di Massa Carrara, e dell'ospedale di Cisanello a Pisa. Lo scorso 21 giugno era stata eseguita l'autopsia sul corpo della 69enne.

La scorsa estate la donna era a Massa Carrara, in visita a dei parenti. Per problemi di cuore si era dovuta rivolgere, secondo le primarie ricostruzioni della procura, a Pisa, per sottoposti a un intervento chirurgico. Il post intervento sarebbe avvenuto senza complicazioni, tanto che la donna venne trasferita alla struttura di riabilitazione di Marina di Massa per essere presa in cura alcuni giorni. Durante la degenza, circa una decina di giorni dopo l'operazione, la donna aveva però iniziato ad accusare un dolore al braccio e alla spalla. Il primo esame effettuato non aveva riscontrato nessuna complicazione, ma il dolore non cessava. La donna era stata quindi sottoposta a un altro esame, il giorno successivo, che aveva dato un esito differente. In quel momento la Don Gnocchi aveva ritenuto opportuno trasferire la paziente al Noa, dove i medici compresero immediatamente che il problema era serio, decidendo di affidare la donna alle cure dell'ospedale del Cuore di Massa. Nella struttura dell'Opa la 69enne è poi deceduta.