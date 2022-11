Nascondevano la droga nel doppio fondo in auto: quattro arresti, uno a Cividale

CIVIDALE. I carabinieri della sezione operativa del Nor della Compagnia dei carabinieri di Marcianise hanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli Nord nei confronti di quattro indagati per spaccio di sostanze stupefacenti.

I quattro sono stati arrestati a Casavatore, nel Napoletano, a Cividale del Friuli, in provincia di Udine, e a Taranto.

Le indagini riguardano un gruppo che si riforniva nella zona di Portici ed Ercolano e poi spacciava a Casavatore e nelle aree limitrofe a nord di Napoli soprattutto hascisc.

Documentato l’approvvigionamento di 65 chili di droga, trasportati in auto con doppio fondo fino a Casavatore per poi essere distribuiti a pusher.

Durante l’inchiesta è stato arrestato un corriere, destinatario anche di questa misura cautelare, e sono stati sequestrati 10 chili di hashish e la vettura.