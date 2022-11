Al calzolaio Onelio Chittaro il sigillo della città di Udine

Un riconoscimento «per il contributo e il servizio che continua a offrire agli udinesi», tenendo ancora in pugno le redini della sua bottega in via Mazzini. E' stato il sindaco Pietro Fontanini a consegnare nella mattinata di giovedì 24 novembre il sigillo della città di Udine a Onelio Chittaro, storico calzolaio e tra gli artigiani più apprezzati del capoluogo friulano. Un'onorificenza «che mi ha emozionato. E devo essere emozionato vista l’accoglienza che mi è stata riservata qui. Questo riconoscimento della città mi onora». Arrivato al traguardo dei 75 anni Onelio Chittaro gestisce ancora il suo laboratorio «aperto nel 1966» e continua a lavorarci per dare una mano a mio figlio (Massimo) che sta continuando la tradizione.

