Al calzolaio Onelio Chittaro il sigillo della città di Udine: "Mi diverto ancora a fare questo mestiere"

Un artigiano, come ha ricordato il sindaco Pietro Fontanini nel consegnarli l'onorificenza, "che da tanti anni si è messo e si mette al servizio degli udinesi". Dal 1966 Onelio Chittaro è il calzolaio di via Mazzini, una garanzia se c'è da riparare un paio di scarpe. E non solo. "Sono emozionato e lusingato per questo riconoscimento che la città di Udine mi ha voluto conferire, non potrebbe essere altrimenti". A 75 anni Onelio continua a presentarsi ogni giorno in bottega, a insegnare l'arte calzolaia nel suo laboratorio. "Il segreto di un'attività così duratura? E' solo la costanza, la passione e voglia di lavorare. Io faccio ancora 10 ore al giorno, ma il mio lavoro è ancora un divertimento, è ancora qualcosa di speciale".

