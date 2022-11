Dal kayak al volo con l'ultraleggero, la grande festa per i 100 anni Giuseppe Mio

Tre giorni di festa per i cent’anni di Giuseppe Mio, conosciuto per tutti “Pino”, un’istituzione per Rorai Grande e la città di Pordenone: un intero quartiere gli ha tributato omaggio, giovedì 24 novembre, per l’invidiabile traguardo raggiunto in splendida forma.D’altro canto, Giuseppe è noto per non essersi mai tirato indietro di fronte alle nuove sfide e a 99 anni ha compiuto imprese veramente impressionanti, anche per molte persone ben più giovani. Dopo aver sperimentato il kayak, alla soglia dei cent’anni ha compiuto anche un volo in ultraleggero.

