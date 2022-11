20 anni dopo

Alluvione di Pordenone, la due vite del ristorante “Al Lido”: “Quel giorno il fiume ci ha cambiato la pelle”

«Il 26 novembre 2002 – ricostruisce il ristoratore – abbiamo lavorato a pranzo. La sera ci avevano avvisato di tenere chiuso e così abbiamo alzato i tavoli e i frighi pensando che sarebbe salita un po’ d’acqua. C’era tensione, ansia, paura, un disagio incredibile. Per noi era in gioco l’attività e abbiamo rischiato la vita: invece di andare a casa, infatti, siamo rimasti nel parcheggio, dietro il ristorante, per capire cosa sarebbe accadendo»

martina milia