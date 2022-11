Il conto alla rovescia in friulano e l’albero che si accende: la magia del Natale torna a Udine | Video

È iniziata la marcia di avvicinamento al Natale. Poco prima delle 19, il sindaco Pietro Fontanini, dopo un conto alla rovescia scandito in friulano, ha acceso l’albero di via Lionello, sponsorizzato da Boutique Dodo-Bortolin, e poi quello in piazza Duomo.



In contemporanea sono state accese le luminarie lungo le strade, compresa la grande stella cometa sul terrapieno di piazza Libertà. «Ringraziamo Paularo per averci donato gli alberi per questo Natale», ha affermato Fontanini prima di passare la parola al collega di Paularo Marco Clama: «Per noi è un orgoglio aver portato un pezzo della nostra terra in città», ha ammesso il sindaco carnico.

L’assessore Maurizio Franz ha ringraziato gli sponsor che hanno aiutato il Comune a illuminare Udine: Ceccarelli, Bortolin, CrediFriuli, Confindustria, Sereni Orizzonti e Arriva Udine. Tra i presenti, l’assessore Sergio Bini, il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin, parlamentari e amministratori locali.