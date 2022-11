il racconto

Le ore dell’evacuazione e l’acqua che si prese copertine e disegni: “Così abbiamo salvato i bambini”

A Vallenoncello non sembra cambiato nulla da allora. I bambini della scuola dell’infanzia e della primaria Leonardo Da Vinci continuano a frequentare gli istituti del quartiere sotto lo sguardo, sullo sfondo, dell’argine del Noncello. Eppure il fiume, 20 anni fa, tradì anche loro, portandosi via per parecchi mesi i loro spazi e per sempre alcuni oggetti

martina milia