Cucina e sala sporche, pessime condizioni igieniche: cosa sappiamo dell’ispezione dei Nas nell’albergo per minori stranieri

Sono ventidue i giovani che si trovano in un albergo di Grions: la Aedis chiarisce di aver pagato l’occupazione delle stanze con i soldi delle rette percepite per ogni minore dai Comuni. Circa 40 euro la quota corrisposta al giorno, per ogni ragazzo, alla società che gestisce l’albergo. Qui il punto sulle indagini

Elisa Michellut