Nascosti in un edificio, minori stranieri trovati in pessime condizioni igienico sanitarie: indagano i carabinieri

POVOLETTO. Minori stranieri costretti a vivere in condizioni di pesante disagio, in pessime condizioni igienico sanitarie. È quanto hanno trovato i carabinieri del Nas di Udine nel corso di un’ispezione effettuata lo scorso venerdì 18 novembre, in una struttura situata a Grions del Torre, in via dell'Ancona.

All'interno dell'edificio, da quanto emerso, sarebbero stati trovati diversi minori di nazionalità straniera, gestiti in occupazioni non meglio precisate da una cooperativa che ha sede in provincia di Udine.

Il sindaco di Povoletto, Giuliano Castenetto, sentito in merito, ha espresso preoccupazione: «Sono stato informato e sono molto preoccupato. Stiamo seguendo la situazione con la massima attenzione. Abbiamo avvisato immediatamente le autorità competenti, che stanno verificando eventuali responsabilità. Siamo in contatto costante con i carabinieri del Nas, i vigili del fuoco e l'azienda sanitaria per tutti i provvedimenti del caso. Il prossimo 30 novembre ci sarà anche un'assemblea pubblica con i cittadini».