Non solo gioielli e denaro, i ladri rubano anche le armi

UDINE. Colpi in serie a Tavagnacco, Mereto di Tomba e Tarcento. Ancora furti in diversi comuni del Friuli, a cominciare da Tavagnacco dove, in via D'Annunzio, i ladri hanno fatto razzia in un'abitazione, rubando una carabina detenuta regolarmente e collocata dal proprietario all'interno di un armadietto blindato.

I malviventi sono riusciti a entrare anche in un'altra casa poco distante, dove sono state portate via alcune armi, anche in questo caso regolarmente detenute. I carabinieri della stazione di Feletto Umberto, intervenuti sul posto, stanno svolgendo le indagini con l'ausilio delle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

Un altro furto di armi si era verificato nei giorni scorsi, con lo stesso modus operandi e analogo bottino, nel comune di Magnano in Riviera. Nell'occasione i banditi avevano rubato l'intero armadietto blindato con dentro una carabina e altre armi.

Colpo andato a segno, nel pomeriggio di giovedì 24 novembre, a Mereto di Tomba, dove un uomo di 54 anni, residente in via del Monumento, ha denunciato ai militari dell'Arma di aver subito un furto. I ladri sono entrati in casa dopo aver forzato una finestra e hanno rubato monili in oro e denaro contante. Il bottino è piuttosto ingente e si aggira attorno ai 14 mila euro.

Furto solo tentato, invece, a Tarcento, in via del Roccolo. I malviventi hanno praticato un foro in una finestra, ma sono stati messi in fuga dall’attivazione del sistema di allarme.