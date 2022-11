Scontro tra auto sull’A28, due feriti

AZZANO DECIMO. Una delle due auto è finita in un fosso, rovesciandosi, l’altra ha proseguito la sua corsa fuori controllo per oltre 200 metri, fermandosi fortunatamente sulla carreggiata, senza coinvolgere altri veicoli.

Il violento impatto, con un bilancio di due feriti, si è verificato poco prima delle 22 di giovedì 24 novembre sul tratto dell’autostrada A28 compreso tra le uscite di Cimpello e Azzano X, in direzione Portogruaro.

Per cause al vaglio della Poilzia stradale, intervenuta sul posto assieme ai vigili del fuoco di Pordenone (accorsi con un’autobotte), le due vetture si sono scontrate in regime di circolazione senza traffico: dopo l’incidente gli occupanti dei veicoli sono riusciti a uscire autonomamente dai propri mezzi, ricevendo sul posto le prime cure da parte del personale recatosi sul luogo del sinistro a bordo di un’ambulanza. Sul posto anche il personale di Autovie per la messa in sicurezza dei rottami e della sede stradale.