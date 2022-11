mvscuola

25 novembre, il segnale per chiedere aiuto contro la violenza: il video del MvScuola

Oggi è il 25 novembre, la giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1999. Avete mai visto il gesto illustrato dai ragazzi del Messaggero Scuola nel nostro video? Indica una richiesta d'aiuto: #SignalForHelp: se hai bisogno di essere soccorsa, usa il gesto/segnale illustrato qui. Se invece vedi che qualcuno si rivolge a te con questo strano saluto, non esitare e chiama il 1522 La lotta contro la violenza parte dall'educazione in classe e deve essere un messaggio che passa anche dai ragazzi, gli uomini del futuro. (Video a cura di Daniela Larocca e delle redazioni del MvScuola di Pordenone e Udine)

01:25