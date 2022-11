Il record di Alex Camera: traina un vagone di 14 tonnellate per 50 metri

Doveva essere record e record è stato, Impresa a Valbrenta, in provincia di Vicenza, di Alex Camera, 34 anni, il personal trainer pordenonese collezionista di record da Guinness dei primati. Ha trainato un antico vagone di un treno, del peso di oltre 14 tonnellate, per 50 metri, in un minuti e 11 secondi, quanto cioè si era prefigurato nei suoi allenamenti. È probabilmente il record più bello di Camera, poiché quello ottenuto nelle condizioni più difficili

