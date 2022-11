Pordenone, la testimonianza del sopravvissuto alle due alluvioni: "Con o senza tecnologia, quando l'acqua arriva sei sempre solo"

Giovanni Santarossa è un editore pordenonese, ha fondato e dirige da anni le Edizioni Biblioteca dell’Immagine, casa editrice che ha pubblicato molti tra i maggiori scrittori del Nordest d’Italia. Santarossa è uno dei residenti di Villanova che può raccontare la sua esperienza vissuta sia nel 1966 che nel 2002. "Nel 66 qui erano principalmente solo case agricole e fattorie, mi ricordo molto bene le vacche che venivano portate via dall'acqua e noi dispersi in questa isola che era casa nostra, circondati dalla melma" racconta l'editore. "La differenza tra il 66 e il 2002? Nessuna. In quella piu recente avevamo un elicottero dell'allora assessore che volava sopra di noi! Tecnologia moderna - sorride - Ma quell'elicottero non è mai sceso". "L'acqua è indifferente - racconta concludendo - te puoi telefonare a tutto il mondo ma quando l'acqua arriva, arriva e sei sempre solo". di Daniele Alberti

