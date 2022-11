A Udine il sindaco Fontanini si ricandida. E la Sinistra? E’ ai box

Pietro Fontanini si ricandida a sindaco della città di Udine sciogliendo il balletto che andava avanti da settimane tra lui e i suoi alleati. Forse la città non era così “ingrata”, aggettivo che pronunciò il sindaco in uno degli innumerevoli tira e molla. Oppure, semplicemente, quando un politico occupa una scena di primo piano dovrebbe dosare prudenza e avvedutezza anche nei momenti d’ira.

Il centrodestra parte per la corsa e lascia ai box il frantumato centrosinistra che non è pronto: non ha un nome da spendere ed è appesantito da troppi protagonismi.

Un sondaggio dovrebbe dar consigli su chi sarebbe il candidato più popolare tra diversi nomi di politici del Partito democratico, tra ex (rettori) e qualche civico o autonomista. Sempre che il sondaggio non ingarbugli ancor di più le idee.

Per l’elezione del presidente regionale, Fedriga ha concesso al centrodestra la sicurezza: sarà lui il leader. Ma anche per la Regione le scelte del centrosinistra sono nella nebbia e il sondaggio “cerca-candidati” che vale per la città di Udine contiene una parte che cerca di identificare un nome per sfidare Fedriga.

Scelte in house tra consiglieri regionali democratici di esperienza, autonomisti, ma spicca pure il nome del presidente dell’Istituto superiore di sanità Brusaferro. Una candidatura di speranza lontana dalla realtà.

Il terzo polo a Udine sosterebbe Alberto De Toni, ma alle Regionali è incerto sulle alleanze, mentre il M5s ha anticipato: o noi o loro.

Il centrosinistra con tutti i satelliti è in affanno: senza candidati e con veti che offrono un quadro incerto e poco dialogante. —