Un milione di euro e 21 colpi ai bancomat: l’assalto durava due minuti, chi sono i due arrestati

Nel colpo a Basiliano sono riusciti a portare via sessantamila euro in due minuti. Tra i reati contestati ai due uomini arrestati a Udine odierno figurano la fabbricazione e il porto illegale di esplosivi in pubblico, la ricettazione, la rapina aggravata, nonché il furto di 3 autovetture che sarebbero poi state utilizzate dagli arrestati per compiere i colpi