Si finge tecnico del gas, entra in casa e ruba 17 mila euro in contanti e gioielli in oro

Finto tecnico del gas truffa un’anziana di 88 anni a Roveredo in Piano e le porta via 17 mila euro in contanti oltre a svariati mobili in oro.

Ancora un colpo con il solito modus operandi della truffa agli anziani, intorno alle ore 13,30 di venerdì, 25 novembre, a opera di un sedicente tecnico del gas.

L’uomo, italiano, età apparente 30-40 anni, si è presentato a casa di una pensionata in viale Venezia a Roveredo. Ha sostenuto di essere venuto a riparare un guasto e ha convinto la signora a riporre in veranda i soldi e gli oggetti di valore. Li ha rubati ed è scappato a bordo di un’auto. L’anziana, circa quindici minuti dopo, ha scoperto di essere stata derubata e ha chiamato i carabinieri. Indaga la compagnia dei carabinieri di Sacile