Furgone finisce fuori strada, grave una persona

Il conducente di un furgone, a bordo del quale viaggiavano due persone, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. È successo in via del Castelliere, a Gradisca di Sedegliano.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Codroipo e una da San Vito al Tagliamento, gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza da San Vito al Tagliamento e i carabinieri della stazione di Remanzacco per i rilievi. Una persona è rimasta ferita in modo serio, tuttavia non è in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato poco dopo le 20.30 di sabato 26 novembre.