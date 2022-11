In bicicletta si scontra con una motocicletta: donna trasportata in ospedale

Una donna è rimasta ferita seriamente nel primo pomeriggio di sabato 26 novembre a seguito di un incidente stradale accaduto mentre era in sella a una bicicletta, all'altezza della rotonda del "Terminal nord", lungo viale Tricesimo, a Udine.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (Polizia locale e Polizia di Stato), la donna si è scontrata con una motocicletta.

Immediata la chiamata di aiuto al Nue112 e altrettanto immediato l'invio da parte degli infermieri della Sores dell'equipaggio di un'automedica e di un'ambulanza provenienti da Udine.

La donna in sella alla bici è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per un trauma cranico e un trauma a una gamba.