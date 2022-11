Perde il controllo del furgone che va a sbattere contro la segnaletica

Per cause al vaglio della Polizia locale di Pordenone-Cordenons, nella mattinata di sabato 26 novembre un cittadino rumeno è stato protagonista di una fuoriuscita autonoma con la sua autovettura Fiat Doblò, sulla rotatoria che interseca via Aquileia e via Revedole, a Pordenone.

Il veicolo ha terminato la sua corsa sulla segnaletica stradale che è stata divelta a causa dell'urto. Sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del pronto soccorso. Nessun'altra persona è stata coinvolta nell'accaduto.