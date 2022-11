Va a fuoco la canna fumaria, intossicata la proprietaria della casa

I vigili del fuoco di Tolmezzo, nella tarda serata di sabato 26 novembre, sono intervenuti, a Socchieve, in via Nazionale, poco distante dalla canonica, per l'incendio di una canna fumaria.

La proprietaria dell'abitazione, una donna di 78 anni, ha respirato del fumo ed è rimasta lievemente intossicata. È stata trasportata all'ospedale per accertamenti.

Sul posto, oltre ai pompieri, anche il personale sanitario del 118. L'incendio non ha interessato il tetto dell'abitazione.