comunali 2023

Fontanini si ricandida, Fedriga promuove l'operato del sindaco. Il voto? Primavera 2023

È un bilancio positivo quello tracciato da Massimiliano Fedriga sull'operato di Pietro Fontanini negli ultimi cinque anni a Udine. Il presidente della Regione era presente alla conferenza stampa durante la quale il sindaco ha annunciato la sua ricandidatura a Palazzo d'Aronco. "L'opposizione critica e basta ma a Udine sono stati risolti molti problemi e i cittadini, ne sono sicuro, si sono accorti della differenza rispetto ai cinque anni di amministrazione precedente". Sull'election day c'è ancora tempo per decidere: il governatore, infatti, ha ribadito la volontà di andare al voto in primavera, tra fine aprile e maggio 2023, e di non seguire il modus operandi di Lazio e Lombardia vicini alle urne già a febbraio (Video di Christian Seu)

01:31