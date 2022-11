il videoreportage

Viaggio dentro l'albergo di Grions, al centro dell'ispezione dei Nas: la struttura non è fatiscente

Chi entra oggi nell’albergo di via Ancona, a Grions di Povoletto, stenta a credere che all’interno di quella stessa struttura gli uomini dell’Arma abbiano rilevato «pessime condizione di ordine e pulizia». La ditta incaricata dalla cooperativa Aedis è già entrata in azione e ogni ambiente si presenta pulito e ordinato.La visita inizia dalla sala da pranzo, situata al piano terra, dove non manca il tepore prodotto dal camino e da una stufa a legna. Nonostante ciò la struttura è al centro delle indagini dei carabinieri del Nas che hanno riscontrato diverse irregolarità nella struttura. Ne abbiamo parlato con il responsabile, Francesco Bazzaro (Videoproduzione Petrussi, a cura di Giacomina Pellizzari)

04:18