Mongolfiera finisce su un albero durante un atterraggio di emergenza, salve due persone

Una mongolfiera, nel corso di un atterraggio di emergenza, è finita su un albero con due persone a bordo di nazionalità tedesca che sono rimaste illese.

È accaduto a Sedegliano, in località Pannellia. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Codroipo e l’autoscala proveniente dal Comando di Udine per il recupero del mezzo e la messa in sicurezza.